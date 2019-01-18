Украинские биатлонисты замахнулись на сенсацию в эстафете Кубка мира

Мужская сборная Украины лидировала в эстафете пятого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, но в итоге заняла седьмое местое.

За украинскую сборную в эстафете выступали Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный.

Первый этап гонки Украина благодаря усилиям Примы, который использовал только один дополнительный патрон, завершила на сенсационном первом месте. Однако Семенов удержать лидерство украинской сборной не сумел - с двумя дополнительными патронами он завершил свой этап лишь восьмым.

Во второй части гонки Тищенко с чистой стрельбой сохранил для Украины восьмую строчку, а Пидручный, несмотря на два дополнительных патрона, выиграл для нашей сборной одну позицию.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии, вторыми стали немцы, а третьими французы.

1. Норвегия (0+8) – 1.09,54

2. Германия (0+6) – 13,5

3. Франция (0+9) – 26,2

7. Украина (0+5) – 1.36,3

Напомним, как сообщал "Апостроф", на предыдущем этапе Кубка мира в Оберхофе украинские биатлонисты в эстафете не финишировали.