Украинские биатлонисты замахнулись на сенсацию в эстафете Кубка мира

Мужская сборная Украины лидировала в эстафете пятого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, но в итоге заняла седьмое местое.
За украинскую сборную в эстафете выступали Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный.
Первый этап гонки Украина благодаря усилиям Примы, который использовал только один дополнительный патрон, завершила на сенсационном первом месте. Однако Семенов удержать лидерство украинской сборной не сумел - с двумя дополнительными патронами он завершил свой этап лишь восьмым.
Во второй части гонки Тищенко с чистой стрельбой сохранил для Украины восьмую строчку, а Пидручный, несмотря на два дополнительных патрона, выиграл для нашей сборной одну позицию.
Победу в эстафете одержала сборная Норвегии, вторыми стали немцы, а третьими французы.
1. Норвегия (0+8) – 1.09,54
2. Германия (0+6) – 13,5
3. Франция (0+9) – 26,2
7. Украина (0+5) – 1.36,3
Напомним, как сообщал "Апостроф", на предыдущем этапе Кубка мира в Оберхофе украинские биатлонисты в эстафете не финишировали.