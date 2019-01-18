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Украинский тренер возглавил клуб в Европе

пятница, 18 января 2019, 10:01

Новым главным тренером болгарского клуба "Верея" стал украинец Александр Севидов.

Об этом сообщает Gong.bg.

Помогать Севидову будет Александр Мартюк. На этом посту он сменил отправленного в отставку Небойшу Лекича. Подробности контракта Севидова с болгарским клубом не разглашаются.

После 20 туров "Верея" занимает последнее, 20 место, в турнирной таблице чемпионата Болгарии, набрав пять очков. В 20 турах "Верея" не одержала ни одной победы, пять раз сыграв вничью при 15 поражениях.

49-летний Севидов за свою карьеру тренировал "Металлург" (Донецк), "Сталь" (Днепродзержинск), "Гелиос", "Зимбру", "Крымтеплицу", "Говерлу", "Карпаты", "Металлист" и "Мариуполь". Высшим достижением в карьере специалиста являются бронзовые медали чемпионата Украины, который он завоевал с "Металлургом" в сезоне-2002/03.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новым главным тренером "Арсенала-Киев" назначен Игорь Леонов.

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