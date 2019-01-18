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Возвращение Кличко в ринг: появились новые подробности

пятница, 18 января 2019, 13:20

Украинский боксер Владимир Кличко (64-5, 54 КО) все-таки может вернуться в ринг, несмотря на то, что ранее он отверг подобную возможность.

Об этом сообщает The Ring.

По данным источника, стримминговый сервис DAZN провел с Кличко переговоры о трех боях. Первый бой украинец может провести с не очень сильным соперником. Поединок может пройти в Германии. Затем планируются реванши Кличко с Тайсоном Фьюри (27-0-1, 19 КО) и Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).

Напомним, что 42-летний Кличко 29 апреля 2017 года проиграл Джошуа техническим нокаутом, а 28 ноября 2015 года украинец потерпел поражение единогласным решением судей в бою с Фьюри.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в команде Ломаченко сообщили о ближайших планах.

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