Где смотреть онлайн мужской масс-старт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций

20 января в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет гонка с массовым стартом среди мужчин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского масс-старта в Рупольдинге.

Начало гонки - в 13.15.

Прямую трансляцию мужского масс-старта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция гонки будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Отметим, что от Украины в гонке выступит один биатлонист - Дмитрий Пидручный, который входит в топ-25 общего зачета Кубка мира.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинские биатлонисты вошли в десятку лучших в эстафете Кубка мира в Рупольдинге.