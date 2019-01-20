Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского масс-старта в Рупольдинге

20 января в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге пройдет гонка с массовым стартом среди мужчин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского масс-старта в Рупольдинге.

Начало гонки - в 13.15.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.

Украину в масс-старте Рупольдинга будет представлять один биатлонист - Дмитрий Пидручный, который входит в топ-25 общего зачета Кубка мира (24-е место).

Напомним, мужской масс-старт на этапе Кубка мира в Нове Место выиграл норвежец Йоханнес Бе.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинские биатлонисты вошли в десятку лучших в эстафете Кубка мира в Рупольдинге.