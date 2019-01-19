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"Динамо" разгромило немецкий клуб: опубликовано видео

суббота, 19 января 2019, 19:19

Киевское "Динамо" провело первый контрольный матч на сборе в испанской Марбелье. Подопечные Александра Хацкевича разгромили немецкий "Бохум".

Победу киевлянам принесли гол Виктора Цыганкова и дубль Назария Русина.

Отметим, что за киевлян дебютировал испанский нападающий Фран Соль

"Динамо" - "Бохум" - 3:0
Голы: Цыганков, 29, Русин, 69, 78

"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Кендзера, Сидорчук, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Циганков, Вербич, Шапаренко, Соль.

"Динамо" (2-й тайм): Бущан,Смирный, Алибеков, Шабанов, Пиварич, Че-Че, Андриевский, Гармаш, Буэно, Сидклей, Русин.

Ранее "Апостроф" сообщал о соперниках и датах всех матчей "Динамо" и "Шахтера" на первых зимних сборах.

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