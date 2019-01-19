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Свитолина одержала драматичную победу в третьем круге Australian Open: опубликовано видео

суббота, 19 января 2019, 09:28

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Australian Open. В напряженном матче третьего круга украинка обыграла китаянку Чжан Шуай.

Свитолина проиграла первый сет, уступив в четырех геймах кряду, но затем с тем же счетом выиграла вторую партию. В решающем сете украинка уступала со счетом 0:3, после чего взяла пять геймов подряд, но не смогла завершить матч на своей подаче. Чжан Шуай сравняла счет, но затем Свитолина все же довела встречу до победы.

Соперницы провели на корте 2 часа 55 минут. Свитолина выиграла с итоговым счетом 4:6, 6:4, 7:5.

Лучшая теннисистка Украины во второй раз в карьере дошла до четвертого раунда Australian Open. Ее лучшим результатом в Мельбурне является четвертьфинал.

Отметим, что после победы Свитолина поддержала расстроенную соперницу.

В 1/8 финала Свитолина сыграет с американкой Мэдисон Кис (США, №17 в рейтинге WTA).

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что Свитолина закрутила роман с известным теннисистом.

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