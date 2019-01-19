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Украинская теннисистка не сдержала слез, проиграв экс-первой ракетке мира на Australian Open: видео

суббота, 19 января 2019, 10:06

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла экс-первой ракетке мира Серене Уильямс в матче третьего круга Australian Open.

Ястремская уступила Уильямс в двух сетах, сумев взять только три гейма - 2:6, 1:6.

После окончания матча украинка не сумела сдержать слез. Уильямс поддержала Ястремскую: "Ты отлично сыграла, очень хорошо. Не плачь. Ты большая молодец".

Напомним, для Ястремской это выступление было дебютным на Australian Open. В Мельбурне 18-летняя украинка одержала две первые победы в карьере на турнирах "Большого шлема".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина в напряженном матче пробилась в 1/8 финала Australian Open.

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