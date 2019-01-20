Легендарный теннисист сенсационно вылетел с Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сумел защитить прошлогодний титул победителя Australian Open и вылетел с турнира.

В 1/8 финала 37-летний Федерер уступил 20-летнему греку Стефаносу Циципасу в четырех сетах.

В первой партии соперники брали свои подачи и в итоге дело дошло до тай-брейка, в котором в упорной борьбе победил Федерер - 13:11. Второй сет сложился по похожему сценарию, но в этот раз тай-брейк выиграл Циципас - 7:3. Третья партия также шла к тай-брейку, но при счете 6:5 Циципас сумел взять подачу швейцарца, а вместе с ней и сет. До тай-брейка дошло и в четвертом сете и вновь сильнее был грек - 7:5.

Стефанос Циципас (Греция) - Роджер Федерер (Швейцария) - 6:7, 7:6, 7:5, 7:6

Таким образом, Федерер не сумел защитить рейтинговые очки и в новом рейтинге АТР покинет пятерку сильнейших.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Серене Уильямс и вылетела с Australian Open.