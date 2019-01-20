Матч Украина – Сербия может быть перенесен из Львова в другой город

Исполняющий обязанности директора "Арены Львов" сообщил о возможном переносе матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Украина – Сербия в другой город, несмотря на просьбу главного тренера украинской национальной команды Андрея Шевченко.

Об этом сообщает XSport.ua.

"Андрей Шевченко настаивает, чтобы первая домашняя игра отбора на Евро-2020, 7 июня, состоялась во Львове. Хотя все равно будут риски, потому что может сразу не прижиться газон. Надо не меньше месяца, чтобы он прижился, и тогда смотреть".

Работы по замене газона пройдут с 1 по 10 марта.

Матч Украина - Сербия станет первым домашним в отборочном цикле Евро-2020. Также в группе выступят сборные Португалии, Литвы и Люксембурга.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игроки сборной Украины могут сменить клубы зимой. Защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого хочет купить "Зенит", полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может перебраться в "Бешикташ".