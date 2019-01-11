Это позор: один из лучших биатлонистов мира резко высказался о победе российского допингиста

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад резко высказался о победе россиянина Александра Логинова, который ранее отбывал дисквалификацию за допинг, в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Слова Фуркада приводит TV2 Sport.

"Логинов должен извиниться перед нами, спортсменами. Он не заслуживает моего уважения, раз сейчас просто проходит мимо нас и делает вид, что ничего не произошло. Я не рад, что Логинов побеждает. Я уважаю то, что ему позволено выступать. Но я не буду уважать его самого из-за допинга. Он так и не принес извинений и не заговорил об этом", - сказал Фуркад.

"Для меня его победа - это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит", - подытожил французский биатлонист.

Напомним, Логинов отбывал дисквалификацию за употребление допинга с ноября 2014 по ноябрь 2016 года.

По ходу этого сезона в адрес Логинова также уже высказывался другой топ-биатлонист Йоханнес Бе.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что известный российский допингист обратился за финансовой помощью.