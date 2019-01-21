РУС. | УКР.

понедельник, 21 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 января

12:31
Убийство Гандзюк: стало известно о решении СБУ по организатору
12:30
Морозы усилятся: появился прогноз погоды на День Соборности в Украине, карта
12:25
​Доллар по 60 грн: украинцев напугали последствиями снижения цен на газ
12:05
Награда нашла героя: в сети показали фото нового "груза 200" у оккупантов
11:35
Появилось видео уничтожения Израилем российской системы ПВО в Сирии
11:21
​Популярный лоукостер взвинтил цены в Украине: озвучены новые цифры
11:19
Полезен для России: у Путина высказались о деньгах на фильмы Зеленского
11:11
В России целый город в панике из-за заявлений о готовящихся взрывах
11:08
Лунное затмение 21 января: в сети показали яркие фото и видео "кровавой" луны
10:57
Способна бороться и побеждать лучших: Свитолина прокомментировала выход в четвертьфинал Australian Open
10:57
Высоцкая и Кончаловский обвенчались после 20 лет брака
10:49
Минобороны поймали на распиле денег на питание военных: подробности скандала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Способна бороться и побеждать лучших: Свитолина прокомментировала выход в четвертьфинал Australian Open

понедельник, 21 января 2019, 10:57

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу в 1/8 финала Australian Open над американкой Мэдисон Киз (6:2, 1:6, 6:1).

В третьем гейме решающего сета седьмая ракетка мира отыграла у Киз пять брейк-пойнтов. По словам самой Свитолиной, ей нужно было продержаться этот гейм.

"На моей стороне в тот момент было очень яркое солнце, и я знала, что в следующем гейме, когда мы поменяемся, у меня будет шанс на приеме. Так что мне нужно было на все сто оставаться в моменте.

Пока что на этом турнире я очень хорошо подаю, принимаю тоже прилично. Стараюсь постоянно давить на соперницу. Поэтому, наверное, я и в четвертьфинале – потому что во всех матчах действовала надежно.

Я стараюсь никогда не выпадать из игры, все время показывать максимум. Я знаю, что способна бороться и побеждать лучших. Сингапур меня в этом убедил: что я могу побеждать сильнейших в сложных матчах.

Теннис – такой спорт, где у тебя почти каждую неделю новое испытание, новый турнир, новый матч, и нужно быть готовой выкладываться на все сто. Конечно, невозможно все время побеждать, но, даже проигрывая, нужно выкладываться на все сто", – сказала Свитолина.

В четвертьфинале украинка сыграет с 21-летней Наоми Осакой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина установила рекорд Украины на Australian Open.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Теннис
Теги: Austalian Open, Свитолина

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Арсенал - Челси - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Севилья - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Милан - 1:0 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: