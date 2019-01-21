Способна бороться и побеждать лучших: Свитолина прокомментировала выход в четвертьфинал Australian Open

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу в 1/8 финала Australian Open над американкой Мэдисон Киз (6:2, 1:6, 6:1).

В третьем гейме решающего сета седьмая ракетка мира отыграла у Киз пять брейк-пойнтов. По словам самой Свитолиной, ей нужно было продержаться этот гейм.

"На моей стороне в тот момент было очень яркое солнце, и я знала, что в следующем гейме, когда мы поменяемся, у меня будет шанс на приеме. Так что мне нужно было на все сто оставаться в моменте.

Пока что на этом турнире я очень хорошо подаю, принимаю тоже прилично. Стараюсь постоянно давить на соперницу. Поэтому, наверное, я и в четвертьфинале – потому что во всех матчах действовала надежно.

Я стараюсь никогда не выпадать из игры, все время показывать максимум. Я знаю, что способна бороться и побеждать лучших. Сингапур меня в этом убедил: что я могу побеждать сильнейших в сложных матчах.

Теннис – такой спорт, где у тебя почти каждую неделю новое испытание, новый турнир, новый матч, и нужно быть готовой выкладываться на все сто. Конечно, невозможно все время побеждать, но, даже проигрывая, нужно выкладываться на все сто", – сказала Свитолина.

В четвертьфинале украинка сыграет с 21-летней Наоми Осакой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина установила рекорд Украины на Australian Open.