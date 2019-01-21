В европейском клубе приняли важное решение по украинскому футболисту

Греческий ПАОК принял решение избавиться от бывшего защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Евгения Хачериди.

В клубе не удовлетворены выступлениями украинца и по информации Gazzetta.gr, ПАОК начал переговоры с потенциальным покупателем на футболиста.

Информацию подтвердил известный футбольный журналист Кирилл Крыжановский.

"ПАОК указал на дверь Евгению Хачериди. Греки покупают у „Ростова“ исландского защитника Сверрира Ингасона и в ближайшие дни оформят продажу украинца. Хачериди думал, что с ним будут носиться, как в Киеве, а оказалось, что мир устроен по-другому", - написал Крыжановский в Твиттере.

Евгений Хачериди перебрался в ПАОК 31 мая 2018 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Хачериди прокомментировал информацию о своем возможном трансфере в один из украинских топ-клубов.