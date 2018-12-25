Трансфер Хачериди в "Динамо" или "Шахтер": появилась реакция футболиста

Украинский защитник Евгений Хачериди, который выступает за греческий ПАОК, прокомментировал информацию о своем возможном трансфере в один из украинских топ-клубов - "Динамо" или "Шахтер".

В эфире программы "Цыганык Live" Хачериди заявил, что не планирует возвращаться в Украину.

"То, что пишут - все неправда. Если бы было хорошее предложение, то без проблем готов поменять команду. Но в Украину я, наверное, не вернусь. Перейти в "Шахтер" было бы неправильно. А "Динамо" после той ситуации... Не хочу ничего говорить, но в этих командах меня не будет", - сказал Хачериди.

"В Россию, думаю, тоже не поеду, хотя для меня политика политикой, а футбол футболом", - добавил футболист.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинский нападающий Евгений Селезнев близок к громкому трансферу.