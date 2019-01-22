Исчезновение самолета с известным футболистом: в Британии сделали неутешительный прогноз

Джон Фитцджеральд, являющийся главой поисковой группы пропавшего самолета с нападающим "Кардиффа" Эмилиано Салой, считает, что футболист и пилот, скорее всего, не выжили в результате катастрофы.

Слова Фитцджеральда приводит Sofoot.

"Вчера мы вели поисковые работы до полуночи, затем возобновили их утром. Погода вчера была холодной, шел дождь, а ночью спустился густой туман. Сейчас погода отличная, а море спокойное. Если самолет упал в воду, то шансов выжить у них нет. Вода очень холодная, около 10-11 градусов. Человек без защиты выживет в таких условиях не более часа.

Когда связь была потеряна, самолет находился в 24 километрах от ближайшей суши. При их высоте они могли пролететь не более четырех километров. Поэтому вряд ли им удалось дотянуть до острова. Если бы они были в зоне досягаемости, мы бы их уже нашли. Наверное, у самолета были технические проблемы, хотя это был хороший борт. Если они погибли, то мы найдем тела, но это может произойти, как сегодня, так и через две-три недели. Там сильное течение.

Я исключаю, что кто-то остался в живых. Это мое мнение, но я не верю, что у них был шанс выжить", - сказал Фитцджеральд.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пилот самолета с Салой просил экстренную посадку на острове Гернси перед тем, как связь с ним прервалась.