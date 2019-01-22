Пропажа самолета с футболистом над Ла-Маншем: появились новые подробности

Пилот пропавшего самолета, на котором летел новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, запрашивал экстренную посадку.

Об этом сообщает RMC.

По сведениям источника, пилот запросил посадку на острове Гернси, который находится в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией. Запрос поступил в тот момент, когда самолет был на высоте в 1500 метров. При снижении летающего средства до 700 метров связь с ним прервалась.

В данный момент в районе возможного крушения самолета ведутся поисково-спасательные работы.

28-летний Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" в субботу за 20,5 миллионов евро, став самым дорогим игроком в истории клуба английской Премьер-лиги.

В связи с возможной гибелью футболиста было принято решение о переносе матча 1/16 финала Кубка Франции между "Энтенте" и "Нантом", который запланирован на среду, 23 января.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что игрок "Манчестер Сити" едва не погиб на футбольном поле.