Призер чемпионата Украины усилился двумя легионерами: опубликовано фото

Бронзовый призер чемпионата Украины "Ворскла" объявила о подписании двух легионеров.

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Новичками "Ворсклы" стали боснийский полузащитник с хорватским паспортом Эдин Шехич и сербский хавбек Тодор Петрович.

"Нескольких дней пребывания в тренировочном лагере "Ворсклы" хватило тренерам и футболистам для того, чтобы понять, что это сотрудничество должно стать взаимовыгодным", - отметили в полтавском клубе.

Сроки контрактов, которые были подписаны с игроками, не разглашаются.

23-летний Шехич ранее выступал за хорватские "Хайдук" и НК "Загреб", а также словенский "Рудар". 24-летний Петрович играл за сербские "Вождовац", "Сопот" и "Земун", а также испанский "Херес".

Напомним, осеннюю часть сезона "Ворскла" завершила на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что донецкий "Шахтер" подписал нападающего львовских "Карпат".