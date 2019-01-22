РУС. | УКР.

вторник, 22 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 января

10:09
Под Днепром полиция устроила жуткий беспредел с активистом: опубликовано видео
10:05
Сын Джоли отказывается жить с матерью
10:04
"Шахтер" объявил о трансфере нападающего: опубликовано фото
09:54
С запада подошел мощный снежный циклон: синоптик пояснила, чего ждать украинцам
09:47
Предвыборная президентская гонка: украинцам пояснили, куда обращаться в случае угроз и подкупа
09:46
Отмывался в туалете: муж Собчак избил любовника своей жены
09:36
В Сумах вынесли жесткий приговор участнику АТО, застрелившему своего командира
09:34
Украинский футболист подписал контракт с испанским клубом
09:23
В Киеве поймали догхантера, убившего множество животных: фото, видео и все подробности
09:20
Появились новые подробности романа Брэда Питта и Шарлиз Терон
09:19
Активисты и ветераны АТО провели под Львовом "спецоперацию" против игральных заведений: видео
08:54
Под Запорожьем умер ветеран АТО, попавший ранее в скандал с агрессивным маршрутчиком: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский футболист подписал контракт с испанским клубом

вторник, 22 января 2019, 09:34

Украинский защитник Орест Лебеденко перешел из львовских "Карпат" в испанский клуб "Луго".

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Лебеденко поставить подпись под соглашением, которое рассчитано на пять лет - до 2023 года.

Официально сумма трансфера не разглашается. Ранее сообщалось о том, что "Карпаты" получат за игрока около 700 тысяч евро.

Отметим, что "Луго" выступает в Сегунде - втором по силе дивизионе чемпионата Испании.

В текущем сезоне 20-летний Лебеденко провел за "Карпаты" 15 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Отметим, что ранее за "Луго" выступал украинец Василий Кравец, который этой зимой перешел в другой испанский клуб "Леганес".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, где хочет продолжить карьеру украинский защитник Евгений Хачериди.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Арсенал - Челси - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Севилья - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Милан - 1:0 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: