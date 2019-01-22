Украинский футболист подписал контракт с испанским клубом

Украинский защитник Орест Лебеденко перешел из львовских "Карпат" в испанский клуб "Луго".

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Лебеденко поставить подпись под соглашением, которое рассчитано на пять лет - до 2023 года.

Официально сумма трансфера не разглашается. Ранее сообщалось о том, что "Карпаты" получат за игрока около 700 тысяч евро.

Отметим, что "Луго" выступает в Сегунде - втором по силе дивизионе чемпионата Испании.

В текущем сезоне 20-летний Лебеденко провел за "Карпаты" 15 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Отметим, что ранее за "Луго" выступал украинец Василий Кравец, который этой зимой перешел в другой испанский клуб "Леганес".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, где хочет продолжить карьеру украинский защитник Евгений Хачериди.