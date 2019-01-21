От больших денег отказался: стало известно, где хочет продолжить карьеру известный украинский футболист

Стало известно, где планирует продолжить карьеру украинский защитник Евгений Хачериди, которого греческий ПАОК выставил на трансфер.
Об этом в Twitter сообщает FootballHub.
По данным источника, приоритетным вариантом для футболиста является переход в один из клубов немецкой Бундеслиги.
При этом отмечается, что Хачериди получил выгодное с финансовой точки зрения предложение от одного из казахстанских клубов, однако отклонил его.
После ухода из киевского "Динамо" Хачериди не сумел закрепиться в составе ПАОКа - в осенней части сезона защитник провел в составе греческого клуба только 10 матчей.
Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее Хачериди также заявил, что не планирует возвращаться в Украину.