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Украинский футболист получил предложение от прославленного английского клуба

вторник, 22 января 2019, 19:10

Английский "Лидс Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику львовских "Карпат" Марьяну Шведу.

Об этом сообщает HITC.

По данным издания, англичане рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

В данный момент "Лидс" является лидером Чемпионшипа (второй по силе английский дивизион), но ранее трижды становился чемпионом Англии, а также доходил до финала Кубка чемпионов в 1975 году.

Ранее Швед уже пытался заиграть в Европе, но не сумел пробиться в состав "Севильи".

В "Карпаты" 21-летний Швед перешел летом 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в чемпионате Украины, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский защитник Орест Лебеденко перешел в испанский клуб "Луго".

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