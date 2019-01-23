Динамо - Стяуа: онлайн видео трансляция матча

23 января киевское "Динамо" проведет второй контрольный матч на сборе в испанской Марбелье. Соперником киевлян будет румынский клуб "Стяуа".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Стяуа".

Начало встречи - в 17.00.

Отметим, что ранее "Динамо" и "Стяуа" шесть раз играли друг против друга в официальных матчах. На счету киевлян три победы, два матча завершились вничью, а еще в одном случае победу отпраздновал румынский клуб.

"Стяуа", как и "Динамо", по итогам осенней части сезона располагается на второй строчке в турнирной таблице своего национального чемпионата.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в первом контрольном матче на сборе в Марбелье "Динамо" разгромило немецкий "Бохум".