Лучшая теннисистка Украины вылетела с Australian Open: опубликовано видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на турнире Большого Шлема Australian Open уступив японке Наоми Осаке.

В первом сете теннисистки выигрывали свои подачи в первых пяти геймах, после чего начался обмен брейками. Это привело к успеху Осаки - 6:4. Во второй партии японка владела полным преимуществом и разгромила Свитолину - 6:1.

Наоми Осака (Япония) - Элина Свитолина (Украина) - 6:4, 6:1

По словам Свитолиной, победить ей помешали проблемы со здоровьем.

"У меня с начала турнира болело то одно, то другое. Боль то уходила, то возвращалась. Сегодня, к сожалению, было хуже, чем я ожидала", - приводит слова украинки официальный сайт турнира.

Таким образом, Свитолина в четвертый раз в своей карьере дошла до четвертьфинала турнира Большого Шлема, но пока что никак не может выйти в полуфинал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина показала фото и видео с возлюбленным.