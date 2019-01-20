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Лучшая теннисистка Украины впервые показала фото и видео с возлюбленным

воскресенье, 20 января 2019, 16:29

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис, об отношениях которых стало известно на этой неделе, впервые показали совместные фото и видео.

Свитолина и Монфис завели совместный аккаунт в Instagram - g.e.m.s.life. На аккаунт подписалось уже почти 10 тысяч человек.

Пара добавила две фотографии, а также видео.

На одном из снимков Монфис играет на музыкальном инструменте, а Свитолина сидит рядом и слушает.

В подписи к другому фото француз рассказал, как Свитолина выбирает ресторан: "Когда наступает ее очередь выбирать ресторан, то она выбирает: нет сахару, нет молочным продуктам, нет глютену, нет жареному, нет ГМО, нет чесноку, нет нездоровым методам приготовления - органический ресторан".

Свое видео теннисисты подписали следующим образом: "Нет ничего плохого в том, чтобы быть разными".

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Свитолина установила рекорд Украины на Australian Open.

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