Переход одного из лидеров сборной Украины в турецкий топ-клуб сорвался: названа причина

Украинский полузащитник немецкого "Шальке-04" Евгений Коноплянка не перейдет в турецкий "Бешикташ".

Об этом сообщает Haber 1903.

По сведениям издания, турецкий клуб отказался от трансфера футболиста из-за его завышенных финансовых требований. Коноплянка требовал зарплату в размере 4,5 миллионов евро в год, но турки не сумели удовлетворить требования игрока.

Ранее сообщалось, что "Шальке" выставил Коноплянку на трансфер, так как у него конфликт с главным тренером Доменико Тедеско.

29-летний Коноплянка перешел в "Шальке" летом 2016 года из "Севильи" на правах аренды. Через год немецкий клуб выкупил трансфер игрока за 12,5 миллионов евро. За "Шальке" хавбек за свою карьеру провел 71 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский хавбек Марьян Швед может перейти в английский "Лидс".