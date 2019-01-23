"Динамо" упустило победу в матче с титулованным клубом: опубликовано видео

Киевское "Динамо" провело второй товарищеский матч в рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье. Подопечные Александра Хацкевича встречались с титулованным румынским клубом "Стяуа".

Поединок завершился вничью - 1:1.

На 90-й минуте матча "Динамо" вышло вперед после точного удара со штрафного в исполнении бразильского легионера Сидклея. Однако через четыре минуты "Стяуа" удалось уйти от поражения - после подачи со стандарта отличился Иоан Хора.

"Динамо" - "Стяуа" - 1:1

Голы: Сидклей (90) - Хора (90+4)

"Динамо" (1-й тайм): Маханьков, Кравченко, Бурда, Шабанов, Пиварич, Че Че, Андриевский, Шапаренко, Цитаишвили, Цыганков, Соль

"Динамо" (2-й тайм): Нещерет, Попов, Алибеков, Кендзера, Сидклей, Смирный, Гармаш, Сидорчук, Шепелев, Супряга, Русин

ВИДЕО ГОЛА ДИНАМО

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Напомним, как сообщал "Апостроф", в первом контрольном матче на сборе в Марбелье "Динамо" разгромило немецкий "Бохум".