Футболист "Динамо" перешел в клуб из экзотической страны

Белорусский полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун перешел в "Аль-Фатех".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Клуб из Саудовской Аравии арендовал футболиста на год. В первой половине нынешнего сезона Корзун играл за правах аренды за минское "Динамо", сыграл пять матчей и отдал один голевой пас.

В составе "Аль-Фатеха" Корзун воссоединится с бывшим вратарем "Динамо" Максимом Ковалем.

23-летний Корзун перешел в "Динамо" в феврале 2016 года за 700 тысяч евро. За киевский клуб он провел 30 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Становился чемпионом Украины, а также обладателем Суперкубка страны. За сборную Белоруссии сыграл 11 матчей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" рассталось с полузащитником Владиславом Калитвинцевым.