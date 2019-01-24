Определились финалистки Australian Open

В финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open-2019) в Мельбурне сыграют японка Наоми Осака и чешка Петра Квитова.

Японская теннисистка в трех партиях обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову - 6:2, 4:6, 6:4.

В свою очередь Петра Квитова в двух партиях обыграла американку Даниэль Коллинз - 7:6 (7:2), 6:0.

Отметим, что Осака является действующей чемпионкой US Open. В свою очередь Квитова - двукратная чемпионка Уимблдона.

Для обеих теннисисток это будет первый в карьере финал Australian Open. Победительница противостояния станет первой ракеткой мира.

Финальная игра турнира пройдет 26 января.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка Элина Свитолина уступила на стадии четвертьфинала Australian Open.