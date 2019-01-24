РУС. | УКР.

четверг, 24 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.60
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 января

12:15
В Украину идет антициклон: синоптик дала "лютый" прогноз
12:14
Так мы ходим второй день: Джамала показала нежные объятия с сыном
12:10
Порошенко указал на опасность популизма, приведя в пример одиозного президента Венесуэлы
12:10
Стал известен хронометраж эпизодов 8 сезона "Игры престолов"
12:08
​Скандал с избиением в Киеве учителя отцом школьника: мать ребенка рассказала свою версию
12:00
Под Винницей произошла масштабная драка из-за перехода верующих в ПЦУ: видео
11:40
Волочкова отреагировала на критику Шнурова
11:24
Определились финалистки Australian Open
11:22
Фура зависла в воздухе: в сети показали фото и видео серьезного ДТП в Киеве
11:17
Тимошенко в Давосе призвала провести в Украине системные изменения
11:15
Тарифный обман: названа серьезная проблема с обещаниями топ-политиков украинцам
11:13
Безумные повороты и неожиданные изменения: звезда "Школы" раскрыла подробности продолжения сериала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Определились финалистки Australian Open

четверг, 24 января 2019, 11:24

В финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open-2019) в Мельбурне сыграют японка Наоми Осака и чешка Петра Квитова.

Японская теннисистка в трех партиях обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову - 6:2, 4:6, 6:4.

В свою очередь Петра Квитова в двух партиях обыграла американку Даниэль Коллинз - 7:6 (7:2), 6:0.

Отметим, что Осака является действующей чемпионкой US Open. В свою очередь Квитова - двукратная чемпионка Уимблдона.

Для обеих теннисисток это будет первый в карьере финал Australian Open. Победительница противостояния станет первой ракеткой мира.

Финальная игра турнира пройдет 26 января.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка Элина Свитолина уступила на стадии четвертьфинала Australian Open.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Челси - Тоттенхэм Хотспур Онлайн-трансляция матча

Арсенал - Челси - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Севилья - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Милан - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: