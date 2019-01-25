Пошел на повышение: украинский футболист сменил клуб в Европе

Украинский полузащитник Роман Безус перешел из бельгийского "Сент-Трюйдена" в бельгийский "Гент".

Об этом сообщает официальный сайт "Гента".

Безус подписал контракт, который рассчитан до 2022 года.

"Я очень рад оказаться здесь, рад, что этот трансфер состоялся. Хочу побеждать с командой, мы будем бороться за Кубок, хотим закрепиться в первой шестерке и бороться за еврокубки", - отметил украинец.

Отметим, что по итогам прошлого сезона "Гент" занял четвертое место в чемпионате Бельгии, а в текущем сезоне идет шестым.

В составе "Гента" уже выступают два украинца: Роман Яремчук и Игорь Пластун.

За "Сент-Трюйден" 28-летний Безус провел в общей сложности 70 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что футболист "Динамо" перешел в клуб из Саудовской Аравии.