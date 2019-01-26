Коноплянка забил роскошный гол в чемпионате Германии: опубликовано видео

Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка забил красивый гол в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги против "Герты".

На 17-й минуте матча Коноплянка сместился с левого фланга и нанес эффектный дальний удар, после которого мяч оказался в сетке.

Этот гол стал для Коноплянки первым в текущем сезоне в составе "Шальке".

Украинец провел на поле весь матч и также поучаствовал во втором голе своей команды, отдав предголевую передачу. По итогам встречи Коноплянка получил от авторитетного портала WhoScored одну из самых высоких оценок в своей команде - 7,3.

Встреча в итоге завершилась вничью - 2:2.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, почему сорвался трансфер Коноплянки в турецкий топ-клуб.