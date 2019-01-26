Свитолина украсила обложку эротического календаря

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина снялась для обложки эротического календаря от известного журнала XXL.

Кроме представительницы Украины журнал украсили 12 самых красивых и сексуальных украинок. В их число вошли Слава и Виктория из группы НЕАНГЕЛЫ, DJ Nana, Светлана Тимошевская, Марина Бех, Леся Никитюк, Ольга Бурцева, Валентина Назарчук, Emma D, Анастасия Беличенко и Валерия Рябченко.

Календарь для мужчин журнал выпускает уже пятый год подряд. В 2019 году каждую девушку отсняли в ванной, наполненной водой разных оттенков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что обидчица Свитолиной выиграла Australian Open и станет первой ракеткой мира.