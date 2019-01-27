Футболист сборной Украины раскрыл секрет мастерства: опубликовано видео

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, как он научился исполнять удар ножницами через себя.

Об этом Степаненко рассказал в программе "Футбик" на Youtube-канале SMS.

"Мы всегда играем в теннисбол в сборной и когда ты стоишь под сеткой, тебе набрасывают и ты бьешь в лет, это довольно-таки опасный удар, так как сильный отскок и мы этим пользуемся. Это очень хорошо у Зинченко, Коноплянки и у меня получается", - сказал Степаненко.

Напомним, что подобный гол Степаненко забил в матче 18-го тура чемпионата Украины с "Мариуполем" (3:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" забил голы-близнецы и обыграл "Кавказскую Барселону".



