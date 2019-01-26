"Шахтер" забил голы-близнецы и обыграл "Кавказскую Барселону": опубликовано видео

Донецкий "Шахтер" провел второй контрольный матч на сборе в Турции. Соперником чемпиона Украины был азербайджанский "Карабах", который называют "Кавказской Барселоной".

Встреча завершилась победой "горняков".

"Шахтер" забил два гола в середине первого тайма с интервалом в минуту. Причем мячи были забиты как под копирку. Сперва Жуниор Мораес, уйдя в правую от себя сторону, обыграл вратаря и отправил мяч в сетку, а затем аналогичным образом отличился Марлос.

Во втором тайме "горняки" сперва пропустили, но на 77-й минуте Михаил Мудрик удачно сыграл на добивании и вернул "Шахтеру" лидерство в два мяча.

"Шахтер" - "Карабах" 3:1

Голы: Мораес, 27, Марлос, 28, Мудрик, 77 - Зубир, 64

"Шахтер" (1-й тайм): Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Тайсон, Марлос, Болбат, Коваленко, Мораес.

"Шахтер" (2-й тайм): Шевченко, Бутко, Хочолава, Бондаренко, Данченко, Малышев, Патрик, Нем, Тотовицкий, Мудрик, Кайоде.

ВИДЕО ГОЛОВ

Напомним, как сообщал "Апостроф", в первом матче на сборе в Турции "Шахтер" разгромно проиграл хорватскому "Хайдуку".