Забивать, как воин: новичок "Динамо" строит грандиозные планы

Голландский новичок "Динамо" Фран Соль рассказал о своих первых впечатлениях от пребывания в киевском клубе.

Слова Соля приводит "Динамомания".

"Сегодня прошла неделя с момента моего перехода в "Динамо". До этого у меня был напряженный период, после которого я все еще отхожу. Мне нужно было привести в порядок свои чувства. В конечном итоге все сложилось, как я и хотел. Слава Богу. Спасибо моим новым товарищам по команде. С ними мое умственное восстановление проходит легче. Я действительно ценю это. Теперь у меня четыре дня отдыха перед началом второго тренировочного сбора. Я не буду сидеть в соцсетях. Мне нужно отдохнуть мысленно и очистить свой разум, чтобы 30-го числа начать помогать этой великой команде забивать, как воин", - сказал испанец.

Напомним, что 26-летний Соль перешел в "Динамо" из "Виллем II" за 3,5 миллиона евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Соль дебютировал за "Динамо" в матче с "Бохумом".