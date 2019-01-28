"Динамо" интересуется скандальным футболистом

Киевское "Динамо" интересуется защитником бельгийского "Андерлехта" Огненом Враньешем.

По информации местного портала voetbalkrant.com, киевляне уже обсудили детали трансфера боснийца с его нынешним клубом.

В нынешнем сезоне Враньеш провел во всех турнирах 14 матчей.

Потенциальный новичок "Динамо" совсем недавно стал участником секс-скандала, в результате которого был отправлен в резервную команду "Андерлехта". Враньеш имел отношения с супругой сербского футболиста Душко Тошича певицей Еленой Карлеушей, о чем стало известно после публикации интимных фото из переписки любовников.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новичок "Динамо" Фран Соль рассказал о своих первых впечатлениях от пребывания в киевском клубе.