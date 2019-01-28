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Экс-капитан "Динамо" дебютировал в Европе с курьезного автогола: опубликовано видео

понедельник, 28 января 2019, 15:49

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Николай Морозюк провел дебютный матч за турецкий "Ризеспор". Украинец принял участие в игре чемпионата Турции против "Акхисара".

Уже на 14-й минуте матча украинский футболист стал участником курьезного автогола - мяч попал в голову Морозюка и от нее залетел в сетку.

Правда, мяч в итоге был записан на игрока "Акхисара" Эдина Цоцалича.

В целом же Морозюк провел матч довольно активно и несколько раз был близок к тому, чтобы записать себе в актив результативную передачу. В итоге "Ризеспор" одержать итоговую победу со счетом 3:1.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что известный украинский футболист сменил клуб в Бельгии.

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