Экс-капитан "Динамо" дебютировал в Европе с курьезного автогола: опубликовано видео

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Николай Морозюк провел дебютный матч за турецкий "Ризеспор". Украинец принял участие в игре чемпионата Турции против "Акхисара".
Уже на 14-й минуте матча украинский футболист стал участником курьезного автогола - мяч попал в голову Морозюка и от нее залетел в сетку.
Правда, мяч в итоге был записан на игрока "Акхисара" Эдина Цоцалича.
В целом же Морозюк провел матч довольно активно и несколько раз был близок к тому, чтобы записать себе в актив результативную передачу. В итоге "Ризеспор" одержать итоговую победу со счетом 3:1.
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что известный украинский футболист сменил клуб в Бельгии.