Скатертью дорога: в сети бурно отреагировали на трансфер Ракицкого в российский клуб

Футбольные болельщики бурно отреагировали на переход защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит".

На различных спортивных сайтах фанаты активно обсуждают трансфер, отмечая, что путь в сборную для Ракицкого после этого перехода должен быть закрыт.

"Не зря у него кличка "Сепар", "Пусть только попробует Шева в сборную этого сепара взять", "Наконец-то его тошнить не будет во время гимна", "От сочетания надписей на футболке "Газпром", Россия и Ракицкий как-то мерзко", "Впихнули мешкам 29-летнего лавочника без мотивации. Отличный трансфер", - пишут фанаты.

Напомним, 29-летний Ракицкий заключил контракт с "Зенитом" на 3,5 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее знаменитый нападающий нашел оправдание трансферу Ракицкого в "Зенит".