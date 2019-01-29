РУС. | УКР.

вторник, 29 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 января

17:40
Мы сами выбрали этот путь: Повалий сделала личное признание
17:28
В США предупредили Украину о готовящейся атаке России
17:12
Суд в Москве заочно арестовал украинского активиста: что ему вменяют
17:10
Экс-игрок "Динамо" угодил в эпицентр громкого семейного скандала: опубликовано видео
17:03
Звездный игрок "Барселоны" порадовал курьезным семейным видео
16:54
В Киеве объявили в розыск пару наглых воровок: опубликованы фото
16:53
​США сделали жесткое заявление о начале гонки вооружений с Россией
16:49
В США запустили в работу грозный "сюрприз" для Путина
16:48
"Батькивщина" требует решить проблему завышенных счетов за газ
16:47
Российская звезда показала Ани Лорак без макияжа
16:31
Как Запад будет помогать Украине в 2019 году: пять главных направлений
16:21
Возраст – не помеха: египетская пенсионерка поплывет на чемпионате мира
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Европейский топ-клуб за большую сумму купил игрока из России: опубликовано фото

вторник, 29 января 2019, 16:10
Фото: psg.fr

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес перешел из "Зенита" в ПСЖ.

Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Сумма трансфера составила 47 миллионов евро. Футболист подписал с парижанами контракт до 2023 года.

Переход Паредеса стал шестым по величине в истории ПСЖ. Дороже клуб покупал только Неймара (222 миллиона евро), Килиана Мбаппе (135), Эдинсона Кавани (64,5), Анхеля Ди Марию (63) и Давида Луиса (49,5).

24-летний Паредес выступал за "Зенит" с 2017 года, провел за клуб 61 матч и забил 10 голов. В составе клуба в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате России. Ранее играл за "Боку Хуниорс", "Кьево", "Рому" и "Эмполи". За сборную Аргентины сыграл девять матчей и забил один гол.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ПСЖ потерял Неймара на длительный срок.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лацио - Ювентус - 1:2 Хроника матча

Арсенал - Манчестер Юнайтед - 1:3 Хроника матча, видео голов

Челси - Тоттенхэм Хотспур - 6:3 Хроника матча, видео голов

Арсенал - Челси - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: