Европейский топ-клуб за большую сумму купил игрока из России: опубликовано фото

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес перешел из "Зенита" в ПСЖ.

Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Сумма трансфера составила 47 миллионов евро. Футболист подписал с парижанами контракт до 2023 года.

Переход Паредеса стал шестым по величине в истории ПСЖ. Дороже клуб покупал только Неймара (222 миллиона евро), Килиана Мбаппе (135), Эдинсона Кавани (64,5), Анхеля Ди Марию (63) и Давида Луиса (49,5).

24-летний Паредес выступал за "Зенит" с 2017 года, провел за клуб 61 матч и забил 10 голов. В составе клуба в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате России. Ранее играл за "Боку Хуниорс", "Кьево", "Рому" и "Эмполи". За сборную Аргентины сыграл девять матчей и забил один гол.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ПСЖ потерял Неймара на длительный срок.