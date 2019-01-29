Нурмагомедов понес серьезное наказание за потасовку после боя UFC с Макгрегором

Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение по скандальному бою россиянина Хабиба Нурмагомедова с британцем Конором Макгрегором.

Российского бойца дисквалифицировали на девять месяцев за то, что он устроил потасовку после поединка с ирландцем. Дисквалификация может быть сокращена до шести месяцев, если он примет участие в кампании, направленной против издевательств.

Кроме Нурмагомедова, наказание получили россияне Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов. Оба дисквалифицированы на один год и оштрафованы на 25 тысяч долларов.

Конору Макгрегору комиссия запретила участвовать в боях в течение шести месяцев. Также он оштрафован на 50 тысяч долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стали известны сенсационные подробности о желании скандального российского спортсмена стать украинцем.