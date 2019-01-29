Скандал с теннисистками сборной Украины: появились новые подробности

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская сыграет за сборную страны в матчах Первой группы Евро-Африканской зоны, которые пройдут с 6 по 9 февраля в Зеленой Гуре (Польша).

Об этом стало известно после переговоров Федерации тенниса Украины и отца теннисистки Александра.

"Любые недоразумения устранены, Ястремская выразила искреннее желание принять участие в матче и приложить все усилия, чтобы национальная команда одержала победу в Зеленой Гуре", - сообщили в федерации.

В Польше будет наша сборная будет представлена Лесей Цуренко, Даяной Ястремской, Екатериной Козловой, Мартой Костюк и Надеждой Киченок.

Напомним, что в федерации ранее заявили, что Элина Свитолина и Ястремская не сыграют за сборную Украины в Кубке Федераций из-за того, что агента спортсменок не устроили финансовые условия выступления.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина заявила, что не сможет выступить за сборную из-за травмы.