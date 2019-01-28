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Отказались от сборной: вокруг лучших теннисисток Украины разгорелся скандал из-за денег

понедельник, 28 января 2019, 19:28

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и третья ракетка страны Даяна Ястремская отказались выступать за сборную на Кубке Федерации, несмотря на достигнутую ранее договоренность.

Как сообщает официальный сайт Федерации тенниса Украины, агент спортсменок потребовал увеличить сумму гонорара за их выступление за сборную.

"Элина Свитолина и Даяна Ястремская, несмотря на достигнутые между сторонами предварительные договоренности, не сыграют за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре. Причиной являются новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обоих теннисисток Стефаном Гуровым, который является председателем агентства "TOP Five Management".

Не секрет, что все ведущие игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер этого вознаграждения известен игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге. Также размер этого вознаграждения определяется возможностями бюджета федерации.

Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей Родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины", - говорится в заявлении ФТУ.

Также отмечается, что за сборную Украины в итоге сыграют Леся Цуренко, Катерина Козлова, Марта Костюк и Надежда Киченок.

С 8 по 9 февраля украинки сыграют против сборных Болгарии, Швеции и Эстонии.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Свитолина украсила обложку эротического календаря.

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