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Запретов не существует: в ФФУ прокомментировали скандальный трансфер игрока сборной Украины

вторник, 29 января 2019, 14:05

Член исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) Сергей Макаров прокомментировал переход защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит".

Слова Макарова приводит ТАСС.

"Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил, могу только пожелать ему успехов в новом клубе. Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать", - сказал Макаров.

Также член Исполкома высказался о возможном прекращении выступлений Ракицкого за сборную Украины.

"Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды. Переход в "Зенит" - это выбор самого футболиста. Исполком Федерации футбола Украины по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться. Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики", - добавил Макаров.

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" за 10 миллионов евро и подписал с российским клубом соглашение на 3,5 года.

Ранее "Апостроф" публиковал реакцию фанатов "Шахтера" на переход Ракицкого в "Зенит".

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