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Фанаты "Шахтера" ярко высказались о переходе Ракицкого в любимый клуб российской власти

вторник, 29 января 2019, 09:40

Болельщики донецкого "Шахтера" прокомментировали переход защитника Ярослава Ракицкого в "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Реакцию фанатов приводит Twitter "Кроты".

"Рак, выбор не одобряем. Но за прицелы, оптику, спальники и другие вещи, спасибо!" - гласит твит в сообществе фанатов.

29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" за 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на два миллиона евро за счет бонусов. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2021 года и получил футболку с 44-м номером.

"Зенит" является любимым клубом российской власти. Владеет клубом российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром", а фанатами клуба являются председатель правления и заместитель председателя совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер и председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футбольные болельщики бурно отреагировали на переход Ракицкого в "Зенит".

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