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Экс-нападающий сборной Украины удивил выбором нового клуба: опубликовано фото

среда, 30 января 2019, 20:31

Экс-нападающий сборной Украины Александр Гладкий продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Турции. Форвард подписал контракт с клубом "Адана Демирспор".

Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Гладкий поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на полтора года.

Отметим, что "Адана Демирспор" является лишь середняком второго дивизиона чемпионата Турции и не претендует на повышение в классе. На данный момент команда располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

В первой части сезона 31-летний Гладкий играл за другой турецкий клуб - "Ризеспор", который выступает в турецкой Суперлиге. Форвард провел 12 матчей и забил 3 гола.

Напомним, ранее Гладкий защищал цвета "Шахтера", "Динамо" и ряд других украинских клубов. На его счету одиннадцать матчей и один гол в футболке сборной Украины.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что известный украинский футболист близок к переходу в нидерландский клуб.

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