Известный украинский футболист близок к переходу в клуб из Европы

Украинский полузащитник Владислав Калитвинцев, который недавно покинул киевское "Динамо", в ближайшее время может перейти в клуб из чемпионата Нидерландов "Витесс".

Об этом сообщает VitesseInside.

По данным источника, футболист прибудет в расположение клуба сегодня, 30 января, и пройдёт медицинское обследование. Если все будет в порядке, хавбек подпишет с клубом личный контракт. В данный момент Калитвинцев является свободным агентом, поэтому может достаться "Витессу" бесплатно.

Стоит отметить, что главным тренером "Витесса" является российский специалист Леонид Слуцкий.

После 19 туров "Витесс" занимает пятое место в турнирной таблице голландского чемпионата.

26-летний Калитвинцев является воспитанником "Динамо". Также играл за чешский "Слован", одесский "Черноморец" и луганскую "Зарю". В сентябре 2017 года хавбек получил тяжелейшую травму - разрыв связки надколенника и пропустил около года. Владислав является сыном известного футболиста и тренера "Динамо" Юрия Калитвинцева.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский полузащитник Роман Безус сменил клуб в Европе.