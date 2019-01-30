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Кто последний: названы возможные соперники украинского топ-боксера

среда, 30 января 2019, 19:02

Стали известны имена возможных соперников чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика. На бой против украинского боксера, который пройдет 30 марта, выстроилась целая очередь.

Об этом сообщает сайт boxingnews24.com.

Отмечается, что промоутерская компания Top Rank, которая представляет интересы Гвоздика, будет выбирать соперника для украинца из ряда претендентов. В их число входят следующие боксеры: Игорь Михалкин, Доминик Безель, Блейк Капарелло, Дуду Нгумбу, Свен Форнлинг, Энрико Келлинг, Умберто Веласко, Феликс Валера и Али Ахмедов.

Наиболее вероятным вариантом выглядит бой против россиянина Михалкина (22-2, 10 КО). Top Rank ищет для украинского боксера левшу, так как затем Гвоздику предстоит проводить обязательную защиту против американца Маркуса Брауна (23-0, 16 КО), который использует левостороннюю стойку. Таким образом, украинец сможет лучше подготовиться к бою с американцем.

Напомним, 31-летний Гвоздик проведет свою первую защиту титула.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что избитый Гвоздиком боксер сделал первые шаги после комы.

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