РУС. | УКР.

вторник, 29 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 января

11:20
Стало известно, где и когда пройдет следующий бой украинского чемпиона мира
11:17
Синоптики рассказали о погоде в Украине в последний день января
11:06
На заводе под Днепром прогремел мощный взрыв: фото и видео с места ЧП
10:51
Важный фигурант дела об убийстве Гандзюк отреагировал на резкое заявление отца активистки
10:47
Семья топ-чиновника СБУ засветилась в схемах фармацевтической контрабанды - СМИ
10:45
Почему лучшая теннисистка не сыграет за Украину: названа причина
10:44
Под Киевом произошло масштабное смертельное ДТП с фурами: опубликованы фото
10:34
За выход во второй тур соревнуются Тимошенко, Зеленский, Бойко и Порошенко – соцопрос
10:31
Дом Флинстоунов и полет над Атлантикой: "Антитела" впечатлили новым клипом
10:25
Анджелина Джоли возвращается в кино
10:24
Страдают даже мертвые: в сети показали на видео последствия снегопадов в Киеве
10:17
В Украину депортируют из России вербовщицу боевиков ДНР: фото и данные о пропагандистке
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно, где и когда пройдет следующий бой украинского чемпиона мира

вторник, 29 января 2019, 11:20

Украинский боксер Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведет добровольную защиту чемпионского титула по версии WBC.

Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в интервью BoxingScene.

"У чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика запланирована добровольная защита, которая должна пройти в марте. Сразу после того, как этот бой состоится, мы прикажем чемпиону провести защиту против Маркуса Брауна в обязательном порядке", - сказал Сулейман.

Бой пройдет 30 марта в Филадельфии.

Соперником украинского боксера, скорее всего, станет швед Свен Форнлинг (15-1, 7 КО). После этого Гвоздику предстоит бой с американцем Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

Ранее "Апостроф" назвал дату следующего боя украинского боксера Александра Усика.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: бокс, Гвоздик

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лацио - Ювентус - 1:2 Хроника матча

Арсенал - Манчестер Юнайтед - 1:3 Хроника матча, видео голов

Челси - Тоттенхэм Хотспур - 6:3 Хроника матча, видео голов

Арсенал - Челси - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: