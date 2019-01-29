Стало известно, где и когда пройдет следующий бой украинского чемпиона мира

Украинский боксер Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведет добровольную защиту чемпионского титула по версии WBC.

Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в интервью BoxingScene.

"У чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика запланирована добровольная защита, которая должна пройти в марте. Сразу после того, как этот бой состоится, мы прикажем чемпиону провести защиту против Маркуса Брауна в обязательном порядке", - сказал Сулейман.

Бой пройдет 30 марта в Филадельфии.

Соперником украинского боксера, скорее всего, станет швед Свен Форнлинг (15-1, 7 КО). После этого Гвоздику предстоит бой с американцем Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

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