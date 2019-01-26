Боксер, избитый украинским чемпионом, сделал первые шаги после жесткого нокаута

Канадский боксер Адонис Стивенсон сделал первые шаги после боя с украинским боксером Александром Гвоздиком.

1 декабря в Квебеке наш соотечественник победил канадца в 11-м раунде нокаутом. После этого у канадца диагностировали кровоизлияние в мозг. Стивенсона поместили в искусственную кому, чтобы стабилизировать состояние.

Три недели назад Стивенсон впервые пришел в себя и начал проявлять первую активность.

Девушка спортсмена Симона Год на его официальной странице в социальной сети написала, что Адонис демонстрирует постепенный прогресс в процессе его восстановления виден невооруженным глазом.

"После многих сеансов физиотерапии и упражнений Адонис сделал свои первые шаги. Это далось нам нелегко, но он проявляет силу и упорство. Также я рада сообщить, что он начинает общаться с нами", - написала Год.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилась новая информация о состоянии "Супермена", избитого украинским боксером.