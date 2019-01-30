Счастлив переехать: Ракицкий в России унизил украинский футбол

Украинский защитник Ярослав Ракицкий заявил, что ему хотелось перейти в "Зенит", так как уровень чемпионата Украины в последние годы сильно упал. Об этом экс-защитник "Шахтера" сказал на пресс-конференции во время представления в качестве новичка "Зенита".

Слова Ракицкого приводит официальный сайт питерского клуба.

"Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат - очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более в "Зенит". Я очень счастлив", - сказал Ракицкий.

Напомним, 29-летний Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" на три с половиной года.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в России громко описали переход Ракицкого в "Зенит".