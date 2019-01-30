РУС. | УКР.

среда, 30 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 января

23:27
​Жванецкому доверяю: в Москве на улице провели опрос по кандидатам в президенты Украины, видео
23:16
В Киеве поймали опытного автомобильного вора: опубликованы фото
22:59
Римские "волки" опозорились в Кубке Италии, проиграв с фантастическим счетом: видеообзор
22:58
Будь проклята, весна 2014: в сети показали крик отчаяния в оккупированном Крыму
22:57
"Динамо" избавилось от легионера: подробности и фото
22:53
Выход очевиден: в Украине рассказали, как остановить Россию в Черном море
22:33
Оккупанты отчитались перед Москвой о грядущей катастрофе с мостом в Крым: опубликован документ
22:24
​ДТП с Зайцевой: суд принял важное решение
22:14
Счастлив переехать: Ракицкий в России унизил украинский футбол
22:03
Тимошенко предложила ввести в Украине механизм микрокредитования
22:02
​Путин будет действовать нагло: стало известно, как Запад подставил Украину
22:02
Изнасиловали бутылкой: в России возник очередной скандал из-за зверств школьниц, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Счастлив переехать: Ракицкий в России унизил украинский футбол

среда, 30 января 2019, 22:14

Украинский защитник Ярослав Ракицкий заявил, что ему хотелось перейти в "Зенит", так как уровень чемпионата Украины в последние годы сильно упал. Об этом экс-защитник "Шахтера" сказал на пресс-конференции во время представления в качестве новичка "Зенита".

Слова Ракицкого приводит официальный сайт питерского клуба.

"Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат - очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более в "Зенит". Я очень счастлив", - сказал Ракицкий.

Напомним, 29-летний Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" на три с половиной года.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в России громко описали переход Ракицкого в "Зенит".

Фотовзгляд

Все галереи
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Барселона - Севилья - 2:0 Онлайн-трансляция матча, видео голов

Лацио - Ювентус - 1:2 Хроника матча

Арсенал - Манчестер Юнайтед - 1:3 Хроника матча, видео голов

Челси - Тоттенхэм Хотспур - 6:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: