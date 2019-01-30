Ящик Бандеры: в России громко описали переход Ракицкого в "Зенит"

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин ярко прокомментировал переход украинского защитника Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит".

Об этом Уткин написал в своем Telegram-канале.

"О переходе Ракицкого. Хайп не прекратится. Это не Домагой Вида, который приехал и уехал. Это на — на сколько там лет контракт?

Лично меня очень забавляет тот факт, что человек перешел в одну команду как бы из двух. Пришел в "Зенит", а ушел из "Шахтера", ну, и еще из сборной. Меня совершенно не занимает вопрос комплектования сборной Украины. И, думаю, Ракицкий прекрасно понимал свои риски. Приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры...", - написал Уткин.

Также Уткин оценил моральные и игровые качества Ракицкого.

"Но Ярослав человек широких взглядов. Когда я работал в Украине на Евро-2012, мне показывали сюжет, снятый у него дома - там был золотой унитаз. Я имею в виду цвет, насчет материала - ляд его знает. Сразу ясно - парень чемпион по духу, максималист! Барокко в Петербурге ему понравится.

А вообще игрок прикольный. С очень сильными и с очень слабыми местами. Тем самым строительство обороны в "Зените" продолжает оставаться мозаической задачей. Ну и ладно", - добавил журналист.

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" за 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 2 миллиона евро за счет бонусов. Футболист подписал с российским клубом контракт на два с половиной года.

Ранее "Апостроф" приводил слова журналиста Артема Франкова, который высмеял "Зенит" за трансфер Ракицкого.