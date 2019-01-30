Тупые русские: известный журналист высмеял "Зенит" за трансфер Ракицкого

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков считает, что "Шахтер" правильно поступил продав защитника Ярослава Ракицкого в российский "Зенит".

Об этом Франков написал в своей конференции на MatchDay.

"Шахтер" – боги. Иногда сыплется позолота, но в целом не смейте подвергать сомнениям решения тамошнего менеджмента. А "Зенит" – тупые русские, которых лихо развели веселые украинцы из "Шахтера", – написал Франков.

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" за 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 2 миллиона евро за счет бонусов. Футболист подписал с российским клубом контракт на два с половиной года.

Ранее "Апостроф" публиковал слова журналиста Игоря Цыганыка, который назвал позицию ФФУ о будущем Ракицкого в сборной Украины.